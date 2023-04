Ponyamo, gara a misura di under 16

Una competizione a dimensione di bambino e ragazzo tra i 5 anni e i 16 anni, distinta dalle gare degli adulti, dove i più piccoli si sentano a proprio agio. Presentata al ranch il Galeone di San Prospero le nuove discipline denominate Ponyamo e Paraponyamo, ideate con l’aiuto di Laura Vaccari e Ilaria Marani, con il supporto dei giudici Roberto Bellinatti e Natascia Bizzaro. Il primo campionato è partito a marzo ed è stato già un successo. I cavalieri si sono cimentati in più prove, divisi per categoria in base all’altezza dei pony e all’età dei bambini. La prima è stata una Gimkana con una serie di ostacoli da superare con meno errori e con il minor tempo possibile. La seconda è stata una prova di pole bending. La terza, una gara di salto a ostacoli, diviso per gradi con barriere. "Si tratta di una competizione – spiega Laura Vaccari alla rivista Western Side – creata nel rispetto dei bambini e con lo scopo di dare loro spazi e tempi necessari per affrontare una gara in massima sicurezza, con la più totale serenità". Da segnalare anche l’introduzione del Paraponyamo dedicata a bambini con disabilità, che rientra nel progetto di riabilitazione equestre che ha visto la partecipazione di una bambina diversamente abile di 10 anni: in sella al pony di nome Moreno ha affrontato le tre prove senza penalità.

g.a.