Pope e Sala: "Siamo pronti a dare il massimo"

di Alessandro Trebbi

Due giovani che oggi potrebbero contendersi il posto da titolari, due giovani che hanno fatto bene domenica scorso contro Monza, due giovani i cui destini probabilmente si separeranno a fine stagione: Pope destinato a rimanere a Modena, Sala probabilmente ceduto in prestito per ritagliarsi un’occasione con più campo. Ecco allora i pensieri dei due giovani virgulti gialloblù alla vigilia del secondo match del gironcino per la Challenge Cup.

LORENZO POPE. L’esordio dell’australiano, ovviamente, è sulla sua condizione atletica: "Fisicamente finalmente sto molto bene e sono ovviamente molto felice di essere tornato in campo. Le emozioni dei match che abbiamo giocato nei play off mi hanno lasciato il segno, purtroppo non abbiamo vinto, ma già allora sapevo di essere vicino alla forma piena. Mi sento in un’ottima condizione, sono pronto per giocare ancora. A Padova? Sono qui, vediamo cosa decide l’allenatore".

Un’annata molto difficile la sua: "Per quasi tutta la stagione ho avuto difficoltà, ho patito parecchi infortuni e non mi sono sentito bene. Ho dovuto guardare molto match dalla panchina o dalla tribuna, non sono riuscito a restituire alla città e ai tifosi quello che meritano. Il rientro è stato lungo e duro, ma eccomi qui". Poi il futuro, che anche nel 202323 sarà a Modena: "Una fantastica esperienza fare la mia prima stagione fuori dall’Australia, sono stato testimone di un livello di pallavolo eccezionale. La prossima stagione? Sarò ancora qua a Modena".

LORENZO SALA. L’opposto parte dal match giocato contro Monza: "Le mie sensazioni sono positive. Quella di domenica era la mia prima partita da titolare dopo un po’ di tempo, è normale aver commesso qualche errore ma non sto qui a pensarci troppo. Il pensiero ovviamente è sempre sulla prossima. Subentrare o giocare dall’inizio a me non cambia molto: io cerco di dare sempre il massimo, le responsabilità ci sono anche quando fai un doppio cambio o una sostituzione veloce, non solo se giochi dal primo minuto ed è giusto che ci siano anche per noi giovani".

Il futuro di questo torneo? "Tutte le partite di questo girone sono da vincere, non solo quella di Padova. Non siamo in vacanza, siamo entrati carichi in questa nuova esperienza e vogliamo provare a portare a casa il torneo. Una finale contro Perugia? Sicuramente sarebbe affascinante, anche strano re-incontrarci in un girone così ma merito di Milano e Piacenza che ci hanno eliminato". Infine il futuro, quello di Lorenzo Sala, probabilmente lontano dal PalaPanini: "Sul futuro vorrei poter andare a giocare. Non un addio, ma un arrivederci, come un anno fa aveva fatto Tommaso Rinaldi. Non c’è ancora nulla di certo ma le mie intenzioni sono quelle. Poi c’è il sogno di una convocazione in Nazionale".