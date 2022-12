"Possiamo battere chiunque, basta crederci"

È un finale di anno che carica il 2023 di aspettative quello che la Valsa Group Modena vive in queste ore. Il tutto nonostante la sconfitta con Trento, che priva Modena della Final Four di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo, una semifinale che sarebbe stata a sorpresa con Milano e non con la Lube, battuta in casa 1-3 dall’Allianz, mentre Piacenza (a fatica a Verona) e Perugia con Cisterna hanno rispettato il pronostico. Ad analizzare la situazione contingente un sempre lucido Bruno Rezende: "Cè’ un po’ di tutto nel dopo gara con Trento: la soddisfazione di vedere una crescita importante della squadra e soprattutto dei giovani, l’orgoglio di vedere come si stanno comportando durante la stagione di come hanno saputo stare in campo in un match come quello di mercoledì, così importante e teso. C’è però anche grande rammarico perché secondo me eravamo in grado di portare a casa la partita: dovevamo essere cinici e prenderci il 2-0, sono occasioni che vanno sfruttate, avremmo avuto un passo in meno per raggiungere la semifinale. Non dobbiamo però perdere nulla di quello che abbiamo conquistato fino adesso: dobbiamo credere e capire che possiamo battere chiunque, ancora forse non lo abbiamo ben immagazzinato. Non c’è il rischio di disgregarsi: siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo, vogliamo iniziare il 2023 col bello che la fine del 2022 ci ha dato". Quali prospettive allora, per l’anno nuovo della Valsa Group? Bruno ha ragione quando dice che la squadra può lottare e vincere con tutti (forse tolta Perugia?), difficile possa farlo però in serie lunghe cinque partite con le tre squadre decisamente più attrezzate, ovvero Perugia appunto, Trento e Piacenza. Ecco allora che la Coppa Cev può diventare un obiettivo sempre più importante, perché al contrario che nei play off, basta un successo pesante in una delle due sfide per guadagnarsi il passaggio del turno.

Alessandro Trebbi