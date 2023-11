"Possiamo solo chiedere scusa"

Già pochi minuti prima del fischio finale il presidente Claudio Lazzaretti, scuro in volto, esce dallo stadio di Castelmaggiore. Nei suoi pensieri al momento non c’è la volontà di un cambio di guida tecnica dopo la quarta sconfitta stagionale in 13 giornate e quindi domenica con la Sammaurese ci sarà ancora mister Cristian Serpini al timone. Ma il dopo gara di Progresso-Carpi è però stato abbastanza agitato, cominciato con la "convocazione" della squadra sotto la tribuna, dove gli oltre 300 carpigiani presenti hanno tenuto a rapporto i giocatori ribadendo come vada sudata la maglia e come il tempo ci sia ancora per poter rimettere in piedi la stagione. Poi il confronto è proseguito nella zona spogliatoi, dove sono stati il direttore sportivo Riccardo Motta, il direttore generale Enrico Bonzanini e mister Serpini a parlare con i tifosi. Un dialogo a toni alti ma che non è mai andato fuori dalle righe e che ha chiuso una domenica da cancellare in fretta. Mister Serpini, espulso prima del 90’ per proteste verso l’arbitro, ha poi parlato con la stampa a fine gara.

"Potremmo parlare delle occasioni fallite e del gol subito – le sue parole – ma l’unica cosa che conta è che sapevamo che questo era un crocevia cruciale e lo abbiamo fallito. Non ci sono scuse o alibi, sono tornati fuori i fantasmi che pensavamo di aver scacciato. Abbiamo sbagliato tanto e preso un gol abbastanza imbarazzante, ma in ogni caso, aldilà del punteggio, non è stata la risposta che dovevamo dare, questa situazione l’avevamo già vissuta e tornarla a vivere dispiace molto, devo solo chiedere scusa". Nella ripresa i biancorossi non sono mai stati pericolosi fino all’85’. "Ci siamo fatti prendere dalla foga – prosegue – ma abbiamo trovato sempre intasato, doveva capitare l’occasione ma non siamo stati bravi, nelle occasioni fallite però c’è tanto demerito nostro". Al momento la panchina del tecnico di Castelfranco non è in bilico, in qualche modo bisognerà cambiare passo. "Qui tutti ci dobbiamo sentire in discussione – conclude – penso che saranno prese delle decisioni da parte della società. Abbiamo già parlato tanto, fatto proclami che non sarebbe più accaduto ma siamo ancora qui e tutti ci dobbiamo sentire messi in discussione".

Davide Setti