Possibile esordio per Zortea e Bajrami

SASSUOLO

Zortea e Bajrami (foto) servono subito, forse già sabato. Non avranno troppo tempo di ‘ambientarsi’ i due nuovi acquisti che ieri hanno sostenuto il primo allenamento agli ordini di Dionisi: il forfait di Toljan (lesione muscolare, 40 giorni di stop) apre infatti le porte al laterale difensivo prelevato dall’Atalanta, mentre l’addio di Traore le spalanca al fantasista ex Empoli, che Dionisi ha peraltro già allenato proprio in Toscana due stagioni orsono. Poi c’è Pinamonti: anche per il centravanti i tempi del rientro non sarebbero ancora quelli giusti.