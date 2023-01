"Potevamo fare decisamente di più"

William Viali, allenatore del Cosenza, è deluso del risultato ma non della prestazione della sua squadra: "Siamo venuti a Modena per cercare di fare la partita e per un’ora ci siamo riusciti. Per quello che abbiamo prodotto nel primo tempo potevamo fare più male, invece abbiamo raccolto solo quattro calci d’angolo. Nella ripresa abbiamo avuto una doppia occasione, quasi a porta vuota, potevamo passare in vantaggio invece non ci siamo riusciti ed è stato questo l’episodio che ha determinato la partita perché a una decina di minuti dal termine abbiamo preso gol con la squadra mal posizionata su una rimessa laterale. Un altro errore inaccettabile, ci vogliono più attenzione e determinazione. Sicuramente non meritavamo la sconfitta perché non so quante squadre sono venute a Modena a giocarsi la partita come abbiamo fatto noi. Ci vuole l’atteggiamento da risultato e noi negli ultimi dieci minuti non l’abbiamo avuto".