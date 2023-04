"Potrebbero capitare cose molto belle.."

C’era anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione e tifoso canarino, al tavolo di Paolo Reggianini a ’Gialli di Sera’. "Se i tre punti di penalizzazione alla Reggina saranno poi confermati – ha detto – si aprirebbe un’altra bella opportunità per il Modena. Speriamo tutti possa accadere una cosa molto bella da qui alla fine, ma stiamo facendo un campionato importante già adesso. La piazza è entusiasta, in questi anni è tornata ad affezionarsi alla squadra anche grazie alla credibilità che hanno avuto le proprietà a partire da quella di Sghedoni. Dico sempre che prima ancora della categoria, è fondamentale la dignità. La famiglia Rivetti è esempio di come possiamo giudicare mediamente alcune proprietà anche di serie A, la gente capisce e apprezza quando si ha a che fare con persone dai valori importanti. Penso sempre al gol di Gagno, momento unico per chi era allo stadio come me, e lui ebbe subito una parola di conforto per il portiere avversario".