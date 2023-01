Poule play-off in B: c’è Puianello–Cavezzo

Inizia nel week-end la poule play-off in serie B femminile. Le prime tre classificate saranno ammesse agli spareggi nazionali per la promozione in serie A2; si riparte dalla classifica maturata negli scontri diretti della prima fase. La Wamgroup Cavezzo scatta in seconda fila alle spalle di Piumazzo ed a pari punti con Puianello che sarà l’avversario della prima giornata (alle 19). Per Zanoli e compagne ci sarà subito quindi uno dei test più duri: la trasferta su un campo imbattuto da oltre un anno. Piumazzo, invece, sarà di scena sempre questa sera (ore 20:30), ma sul campo di Rimini Happy Basket. Seconda fase anche in D maschile. Nel girone E, subito big-match per Modena Basket (domani ore 18), che sfiderà Persiceto. Gara casalinga anche per la SPV Vignola (girone F, sempre domani alle 18), impegnata contro Granarolo.