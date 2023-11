Premi del Coni ai campioni di casa nostra

Una bella mattinata di sport, culminata con un allenamento congiunto di tanti campioni all’interno della palestra dell’Accademia Militare: Modena per un giorno è stata l’ombelico dello sport della Regione, perché l’Aula Magna del palazzo storico ha ospitato le premiazioni dei nostri campioni da parte del comitato regionale presieduto dal modenesissimo Andrea Dondi. Alla presenza del generale Davide Scalabrin e delle massime autorità militari, del prefetto Alessandra Camporota, del questore Silvia Burdese, di Gianmaria Manghi capo della segreteria politica della Regione e di Claudia Giordani, vicepresidente nazionale del Coni ed ex campionessa della valanga rosa di sci, sono stati circa novanta gli atleti che hanno ritirato le medaglie al valore atletico per i risultati dell’annata 2021. Con i calciatori Domenico Berardi e Giacomo Raspadori impegnati con le loro squadre di serie A, è stato Daniele Lambertini (nella foto) a tenere alto il nome di Modena: il campione del mondo di pesca sportiva ha ritirato il premio con il reggiano Francesco Reverberi, in un contesto di stelle dello sport che partendo dalla nostra regione hanno conquistato il mondo e le Olimpiadi. Come la ex azzurra di ginnastica ritmica Martina Santandrea, nuova presidente della commissione atleti dell’Emilia Romagna, o come la medaglia d’argento a Tokyo nella sciabola Luigi Samele. E poi gli ori dei pattinatori Rebecca Tarlazzi, Giovanni Piccolantonio e Asya Sofia Testoni e tanti altri.