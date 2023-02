Premi Gergs: Bruno, Gagno e Dionisi incontrano il Tassoni

Sarà ancora una volta il liceo Tassoni ad ospitare i premi Gergs, assegnati dalla sezione emiliano-romagnola dell’Unione Stampa Sportiva Italiana: alle 11 di oggi saranno premiati l’alzatore di Modena Volley, Bruno Mossa De Rezende, il portiere del Modena calcio, Riccardo Gagno, e l’azzurra di sitting volley Sara Dionisi. Per l’occasione gli studenti dell’indirizzo sportivo dello storico liceo scientifico di via Reiter, alcuni dei quali saranno a loro volta premiati per i risultati ottenuti, potranno incontrare i campioni come avvenne l’anno scorso per Earvin Ngapeth, Giacomo Raspadori, Rachele Barbieri e Roberta Sasso.

I premi Gergs, che hanno già toccato in questa edizione Forlì e Bologna, sono organizzati anche grazie al supporto di Bper Banca.