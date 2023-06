Premiato Gavioli

Prima di partire per il raduno della Nazionale Senior di hockey Pista, in preparazione del prestigioso Trofeo Golden Cat in Catalunya e poi per l’Europeo di Sant’Adurnì in Spagna, il giocatore mirandolese Davide Gavioli, è stato ricevuto in Municipio a Mirandola dal sindaco Alberto Greco, che ha voluto premiarlo per i successi raccolti nelle ultime due stagioni, dove ha vinto cinque trofei giocando con la maglia biancoazzurra del Trissino, insieme all’altro modenese Andrea Malagoli. Al termine di un colloquio durato un’ora, il sindaco ha donato a Davide un libro da collezione, augurandogli di non interrompere la scia di vittorie e trofei. "Da primo cittadino non posso che compiacermi che il nome di mirandola possa esser veicolato da un testimonial tanto talentuoso ed affezionato alla propria terra natia – commenta il sindaco Greco – Davide incarna tante qualità, ma la cosa che più sorprende è l’assoluta chiarezza di idee: non posso che augurargli di non interrompere qui la scia di trionfi, personali e di squadra, con la promessa di ritrovarci al più presto per un’altra piacevole chiacchierata". Continuano così i successi di Davide Gavioli che, tra impegni con club e nazionali ha trovato anche il tempo per mantenere un saldo legame con la fidanzata e gli amici di una vita nella sua città natale e contestualmente laurearsi nel 2022 in Scienze Motorie, avviando successivamente un percorso magistrale in management sportivo.