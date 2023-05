Presentato il nuovo libero Federici Sulle sue spalle l’eredità di Rossini

Non sarà facile raccogliere l’eredità decennale di Salvatore Rossini. L’aveva presa in carico un pezzo da novanta come Jenia Grebennikov nella sfortunata stagione 20202021, la prenderà sulle spalle il giovane Filippo Federici nella stagione 20232024. Annunciato proprio dal suo predecessore durante una conferenza stampa in primavera, Federici arriva dalla Vero Volley Monza che ha conquistato la Coppa Cev lo scorso anno e la qualificazione alla Challenge Cup (ai danni di Perugia) nei play off per il quinto posto appena conclusi e che hanno visto Modena uscire in semifinale. Questo il comunicato della società: "Filippo Federici è un nuovo giocatore di Modena Volley. Il libero classe 2000 farà parte del roster per la stagione 20232024. Federici arriva a vestire la maglia gialloblù dopo quattro stagioni nella Vero Volley Monza in cui si è affermato fra i migliori interpreti del suo ruolo nel panorama nazionale conquistando anche una coppa CEV da protagonista.

La carriera del giovane libero è cominciata nelle giovanili del Club Italia, per poi proseguire nelle ultime stagioni in Superlega, attualmente è impegnato con la nazionale di Coach De Giorgi".

Il compito non sarà semplice per Federici, si diceva, per il legame tra Rossini e il pubblico ma forse e soprattutto per un’ultima stagione nella quale Rossini si è espresso su livelli di estrema eccellenza, migliore in assoluto dell’intera stagione in SuperLega per ricezioni perfette totali e per ricezioni perfette a ogni set. Federici però è ancora giovanissimo (compirà 23 anni il giorno di Santo Stefano) e ha enormi margini di crescita, in un ruolo nel quale avrà bisogno di farsi le spalle larghe se vorrà recitare un ruolo anche in maglia azzurra, con la serrata e giovane concorrenza di Balaso, Scanferla e di Laurenzano e Pace a stretto giro.

Il giovane libero sarà così al centro del nodo tecnico cruciale della prossima stagione gialloblù, quello di costruire con lui, Rinaldi, Davyskiba e Juantorena una linea di ricezione solida. Una sfida bella e affascinante per il nuovo tecnico, che sarà Francesco Petrella e il cui annuncio si attende dopo il match di domani, la gara 5 di finale scudetto tra Trento e Lube Civitanova che decreterà il club campione d’Italia 2023. Sfida affascinante perché la linea di opposizione alle battute avversarie che Modena ha potuto sfoggiare nella maggior parte delle ultime stagioni era oliatissima: Ngapeth-Rossini erano una certezza e il duo ha fatto crescere tantissimo anche Tommaso Rinaldi nel fondamentale.

La società di viale dello Sport si auspica, ovviamente, che anche Federici e il neo-schiacciatore gialloblù Davyskiba (ieri già al PalaPanini per allenarsi coi nuovi colori) possano intraprendere lo stesso sentiero. Ora non resta che scoprire le ultime carte: Juantorena ha terminato da vincitore il proprio campionato in Turchia, possibile che sia lui la prossima pedina annunciata da Giulia Gabana e dal club.

Alessandro Trebbi