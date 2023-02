Prestazione di spessore con gol: anche Henrique ora va al massimo

Avevamo parlato, la settimana scorsa, del Sassuolo degli outsider, ovvero dei protagonisti che non ti aspetti – da Tressoldi a Defrel, da Marchizza a Obiang – che un altro di loro ha scelto di dar segno di sé in quel di Udine. Con una prestazione di spessore e anche un gol: a lungo oggetto misterioso, anche Matheus Henrique sembra aver trovato – finalmente – la sua piena dimensione nel Sassuolo degli under dog che sorprende non solo nei risultati, ma anche nei suoi asset, non meno inattesi, ultimamente, dei risultati stesso.

‘Palleggia troppo’, ‘è tecnico ma lento’, ‘non si è ancora adattato al campionato italiano’ , le recensioni appiccicate al centrocampista brasiliano nel corso di questo anno e mezzo di permanenza in neroverde, con annessa coda di voci che lo volevano in partenza a gennaio. È rimasto, Henrique, e il suo 2023 sta prendendo quota: nove gettoni nelle prime 15 gare di stagione, 5 nelle ultime 7. Cambio di marcia evidente, scritto nel minutaggio (470’ nelle prime 15, 300 nelle ultime 7) e anche in due gol. "Dionisi – ha detto il brasiliano dopo Udinese-Sassuolo – mi chiede di entrare più in area e calciare in porta". Detto fatto: un gol al Meazza, un altro alla Dacia Arena. Non poco, per uno che non aveva mai segnato, da quando è a Sassuolo, ed è un altro degli epigoni del Sassuolo che va ritrovandosi e punta il Napoli con l’intenzione di sorprendere ancora.

La settimana è appena cominciata, ma l’ipotesi che il centrocampista brasiliano possa esserci, contro la capolista, e magari ancora nell’undici iniziale, è tutt’altro che remota. E, curiosamente, riannoderebbe Henrique alla voci di mercato perché, sempre a sorpresa, oltre al Palmeiras, società brasiliana che avrebbe tentato di riportare Henrique in patria, sul centrocampista si dice avesse preso informazioni, durante le trattative di gennaio, anche la dirigenza partenopea.

Stefano Fogliani