Preziosa vittoria del Cavezzo in semifinale nazionale

Serie B femminile: la Wamgroup Cavezzo (Costi 16, Bellodi 10, Zanoli 9) conquista una preziosa vittoria nella gara di andata delle semifinali nazionali, prevalendo 67-60 su Torino Teen Basket. La Cavezzo dei primi minuti è da stropicciarsi gli occhi: 16-1 di break (ok Siligardi e Denti), con le ospiti che però cominciano a carburare con il passare dei minuti, arrivando all’intervallo lungo con un solo possesso di svantaggio (31-29) grazie ad una Boiko formato "deluxe". In avvio di ripresa, Costi, Zanoli e Bellodi riprendono in mano l’inerzia, ma nuovamente Boiko (triple) fa sempre male alla retroguardia giallo-nera. Nell’ultima frazione la Wamgroup sorpassa non voltandosi più indietro, e conquistando un piccolo ma significativo +7 in vista del match di ritorno in terra piemontese (domenica 28 maggio). Serie D maschile: al via questa sera alle "Ferraris" (ore 20:30) la serie di finale tra Modena Basket e Villanova Tigers. Si giocherà al meglio delle tre gare, ed in palio ci sarà un posto nella prossima Serie C.