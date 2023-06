Prima Divisione, sfida ostica per Castelfranco

Tre modenesi in lizza per accaparrarsi due posti al piano di sopra e, curiosamente, tutte e quattro le compagini impegnate provengono dallo stesso girone di qualificazione, ovvero il C. Questa sera cominciano le finali del Campionato di Prima Divisione maschile, con la McDonald’s Basket Castelfranco subito chiamata a rispondere presente sull’ostico campo della Pallacanestro Castellarano (alle 21:15) per il primo atto della serie. Lunedì sera, invece, toccherà a Pgs Smile Formigine e Schiocchi Veterans affrontarsi al Polo Scolastico di via Nievo a Sassuolo per gara-1, con palla a due ore 20:30. Le rispettive gare-2, invece, sono previste giovedì 8 giugno al Pala ’Reggiani’ di Castelfranco Emilia (alle 21:30) e venerdì 9 giugno alla Polivalente ’Cavazzuti’ di Formigine (alle 20:30). Anche per questo turno si giocheranno gare di andataritorno e verranno promosse nel campionato di Promozione 20232024 le formazioni che avranno la migliore differenza canestri al termine del doppio confronto.