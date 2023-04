"Prima partita sbagliata nel girone di ritorno"

Non piace, ad Alessio Dionisi, andare dietro, come dice lui, ai risultati, ma stavolta tocca. Perché fare tre punti in tre gare quando incontri Juve, Verona e Salerniotana - e perdi con le ultime due – qualche interrogativo lo impone. "Si va dietro ai risultati e ci sta, ma questa è la prima partita che sbagliamo nel ritorno. La Salernitana è andata in vantaggio subito e non siamo più riusciti a entrare in partita". Il mea culpa è d’obbligo, "anche perché la loro determinazione è stata superiore". E da qui si riparte in vista della prossima gara, da un atteggiamento ‘leggero’ che all’Arechi non ha dato scampo ai neroverdi, e che va archiviato quanto prima. "Dopo la vittoria con la Juve ci esaltavano, ma non siamo diventati dei somari oggi", dice il tecnico neroverde, che non perde di vista l’obiettivo cui il Sassuolo lavora. "Quota 50 sarebbe un grande traguardo: vogliamo eguagliare quanto fatto l’anno scorso, abbiamo perso una grande occasione, ma c’è tempo".