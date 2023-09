Primato ma col brivido Cittadella rischia la rimonta

BAGNOLESE

3

CITTADELLA

4

BAGNOLESE: Giaroli, Posponi (1’st Coscelli), Guerri, Vezzani, Foderaro (19’st Calabretti), Maletti, Calabretti (1’st Cavazzoli), Vezzani, Falco (34’st Ferrari), Poligani (19’st Lecce), Rivi. A disp.: Lugli, Baldini, Calabretti, Taguia, Foroni. All. Siligardi

CITTADELLA: Rosa; Sejdiraj, Aldrovandi, Serra (20’st Caselli), Boilini; Vernia (15’st Arati), Covili, Caesar Tesa (20’st Pezzani); Malivojevic; Ridolfi, Falanelli (15’st Bandaogo). A disp.: Narduzzo, Bamouni, Martinez, Fugallo, Pivetti. All. Salmi

Arbitro: Mariani di Livorno

Reti: 4’ Aldrovandi, 18’ Malivojevic, 6’st Falanelli, 23’st Ridolfi, 26’st Falco, 36’st Cavazzoli, 42’st (rig.) Rivi

Note: nessun ammonito, spettatori 350 circa

La Cittadella domina a Bagnolo per 68’ e sul 4-0 pensa di aver chiuso i conti, ma la Bagnolese segna 3 reti e mette i brividi alla squadra di Salmi, che resta a punteggio pieno. Dopo 4’ Aldrovandi batte Giaroli con una magnifica rovesciata per il vantaggio dei bianchi. Al 18’ Falanelli innesca Malivojevic a cui non rimane altro che insaccare il raddoppio. La squadra di Salmi va vicina al tris con Falanelli che prova a correggere di testa una conclusione di Malivojevic. A inizio ripresa, nel momento migliore della Bagnolese, arriva il terzo gol della formazione ospite: questa voilta è Malivojevic a innescare l’attaccante ex Modenese che batte Giaroli in uscita, coi reggiani che reclamano per un sospetto offside.

Al 23’ Ridolfi, preferito a Martinez rimasto per 90’ in panchina, mette il proprio nome sul tabellino con la rete del 4-0. La gara sembra in archvio, ma poco la Bagnolese accorcia le distanze con Falco (a porta quasi vuota su invito di Rivi dal fondo) e Cavazzoli che batte Rosa (ancora preferito a Narduzzo) con un bel tiro da fuori area. La partita si accende, la squadra di casa trova il gol del 4-3 con Rivi che si procura e trasforma il rigore del clamoroso -1. La Bagnolese ci prova ancora ma la Cittadella resiste.