Per un Modena che ha indossato da tempo i guantoni sul ring dei playoff, ce n’è un altro che (con i dovuti scongiuri del caso) potrà festeggiare presto il raggiungimento del primo obiettivo stagionale. Parliamo della Primavera 3 di Paolo Mandelli, protagonista assoluta nel girone A con un primato mai in discussione. I canarini sono primi a +11 sulla Pergolettese (battuta proprio sabato scorso con un perentorio 1-6) con 5 partite ancora da disputare, dunque è vicinissima la vittoria del girone. Miglior attacco (50 reti) e miglior difesa (16 gol subiti), al suo secondo anno Mandelli ha già fatto maturare diversi giovanotti tra i quali spiccano sicuramente Olivieri e Ghillani, freschi di primo contratto da professionisti con il Modena, senza dimenticare bomber Brasili (11 reti) e il portiere Leonardi, già chiamato in un paio di gare di B da Bianco quando Gagno fu costretto allo stop per infortunio. Insomma, una bella storia: "Siamo molto contenti, tra il dire e il fare c’è sempre il mare di mezzo – ha raccontato a ’Barba & Capelli’ – ma noi stiamo riuscendo ad abbinare la crescita di squadra a quella individuale di tanti giocatori. Il risultato è s uno dei nostri obiettivi, vorremmo salire di categoria per alzare il livello generale del nostro lavoro". Per ambire alla promozione, il Modena dovrà disputare un playoff al termine della regular season al quale accederà da testa di serie e al quale parteciperanno 10 squadre (5 per ognuno dei due gironi). I gialli voleranno direttamente in finale.

a.t.