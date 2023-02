Primavera allo stadio Ricci contro la Sampdoria

Sassuolo

2

Sampdoria

1

Sassuolo: Zacchi, Martini (19’ s.t. Cinquegrano), Miranda, Cannavaro, Pieragnolo, Abubakar (19’ s.t. Kumi), Casolari, Leone, Bruno, Baldari (30’ s.t. Gori), Russo (40’ s.t. Ajayi). All. Bigica (Theiner, Scacchetti, Loeffen, Lolli, Foresta, Ryan, Mandrelli, Zaknic, Loporcaro)

Sampdoria: Tantalocchi, Porcu (19’ s.t. Di Mario), Villa, Aquino (37’ s.t. Lotjonen), Migliardi, Miettinen (44’ s.t. Tozaj), Uberti, Segovia (19’ s.t. Pozzato), Cecchini, Ivanovic, Leonardi (1’ s.t. Ntanda). All. Tufano (Zorzi, Scardigno, Chilafi, Straccio, Caruana, Savio, Peretti)

Arbitro: Gandino di Alessandria (Bianchini, Barcherini)

Reti: 11’ p.t. Cecchini, 12’ s.t. Leone, 42’ s.t. Kumi Note: ammoniti Bruno, Villa, Cannavaro

Ritrova la vittoria e se i tre punti raccolti ieri al Ricci contro i neroverdi non bastano alla squadra di Bigica per rientrare nella sestina playoff, la prova dei neroverdi suggerisce comunque volontà e determinazione. E’ con quelle, infatti, che il Sassuolo, reduce da una striscia di un punto in tre gare, si riarrampica su un match che si era messo subito in salita, complice la rete con la quale Cecchini, in avvio, aveva portato avanti i blucerchiati. Già vicino al vantaggio al 4’ con Bruno, ma inopinatamente sotto già rima del quarto d’ora, la squadra di Bigica ha infatti avuto il merito di non disunirsi, prendendo da subito campo e fiducia e facendo del portiere doriano Tantalocchi l’assoluto protagonista della gara. Ancora determinante a fine prima tempo su Baldari, l’estremo difensore blucerchiato cade solo a ridosso dell’ora di gioco, battuto da Leone che da’ il pari ai padroni di casa, ma poi tiene a lungo in partita la squadra di Tufano opponendosi più volte ad un Sassuolo che al pareggio non si rassegna. Continuano infatti a costruire occasioni, i padroni di casa, e passano all’incasso nel finale con Kumi che al minuto 87 fa saltare il bunker blucerchiato.

LA GIORNATA (21ma) Sassuolo-Sampdoria 2-1; Milan-Fiorentina 1-2; Atalanta-Juventus 1-1; Udinese-Bologna 0-2; Hellas Verona-Inter 0-1; Napoli-Frosinone 0-1; Torino-Roma 1-1; Lecce-Cesena 6-1; Cagliari-Empoli 0-0.

LA CLASSIFICA Lecce 42 punti; Fiorentina, Juventus 38; Torino, Bologna 37; Frosinone, Roma 36; Sassuolo 34; Inter 31; Empoli 30; Cagliari 28; Sampdoria 25; Hellas Verona 24; Atalanta 23; Milan, Napoli 21; Udinese 15, Cesena 5.