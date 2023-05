Primavera, appuntamento storico

Per la Primavera del Sassuolo l’appuntamento con la storia è oggi, allo stadio ‘Ricci’. I neroverdi hanno, dopo quello sprecato a Lecce, il secondo match ball: se vincono contro il Frosinone centrano infatti una storica qualificazione ai playoff scudetto, cui si qualificano le prime sei classificate.

"Ci giochiamo moltissimo, ma siamo pronti", garantisce l’allenatore Emiliano Bigica: lui, di playoff, parla da ottobre, e adesso che il traguardo è vicino non vuole farselo scappare. "Dipende tutto da noi, siamo padroni del nostro destino e questo deve bastarci: a Lecce, pur perdendo di misura contro la capolista, ho visto una squadra viva, che ha voglia di giocarsela fino alla fine per centrare un traguardo storico", aggiunge ancora Bigica, che non snobba gli avversari ("Il Frosinone, da matricola, ha fatto un campionato strepitoso e resta un avversario temibile") ma sa bene che è sui suoi che deve puntare. "Siamo a fine stagione, le motivazioni - dice - possono e debbono fare la differenza". E su che ne ha dio più, oggi, di motivi per gettare il proverbiale cuore oltre l’ostacolo nessun dubbio chi ne ha di più: il Frosinone, nono in classifica, è fuori da tutti i giochi, mentre il Sassuolo con tre punti sale dal sesto al quarto posto e blinda la poule scudetto.

Si parte da qui, allora, non senza aggiungere che la gara di andata finì 0-0 (il Sassuolo, che ha il quarto miglior attacco del campionato, ha segnato a tutti tranne che ai ciociari, fin qua) e che in casa i neroverdi non perdono da gennaio. I grandi numeri ‘spingono’ i neroverdi, che tuttavia oggi devono ‘aiutarsi’ da soli. In campo alle 14,30, biglietti a 5 euro, con apertura cancelli alle 13,30, diretta televisiva su Sportitalia.

CLASSIFICA Lecce 63 p.ti; Torino* 60; Fiorentina 57; Roma* 55; Juventus*, Sassuolo 53; Inter* 52; Empoli* 49; Frosinone 47; Bologna* 46; Sampdoria, Milan 44; Hellas Veron* 43; Cagliari*41; Atalanta 38; Napoli* 32; Udinese* 19; Cesena* 11 (* una gara in più)

