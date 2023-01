Primavera col Lecce Femminile: c’è la Viola

Primavera neroverde e Sassuolo Femminile in campo (quasi) in contemporanea, oggi, e squadre entrambe impegnate in casa per scontri tutt’altro che banali che diranno parecchio tanto ad Emiliano Bigica che a Gianpiero Piovani rispetto agli obiettivi che inseguono le loro squadre.

Primavera. Appuntamento al Ricci alle 11 (diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 DDT) per la gara contro il Lecce cui la Primavera arriva caricata dalla vittoria esterna di una settimana fa sul campo della capolista Roma. Secondi in classifica (insieme alla Fiorentina) dietro al tandem di testa formato da Fiorentina e Torino, i neroverdi cercano un acuto che li terrebbe in alto. Il Lecce, nono a 21 punti, è ostico ma contendibile.

Femminile. Il pareggio contro la Juventus ha dato alle ragazze il morale giusto per cercare un’altra impresa: tale sarebbe infatti una vittoria contro una Fiorentina che è quarta in classifica, di punti ne ha più del doppio delle neroverdi (25 contro 11) ma ha cominciato l’anno prendendo un’imbarcata ‘storica’ (7-1) contro la capolista Roma. Le neroverdi cercano punti salvezza, la viola il riscatto: si gioca sul campo ‘Adriana Spazzoli’ presso il Mapei Football Center alle 14,30.