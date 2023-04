Primavera, colpo Sassuolo Espugnata Empoli

Empoli

0

Sassuolo

2

Empoli: Stubljar; Boli (10’ s.t. Fini), Marianucci, Indragoli, Angori; Renzi (26’ s.t. Vallarelli), Zenelaj, Ignacchiti; Barsi, Nabian (24’ s.t. Seck), Ekong (33’ s.t. Magazzù). All. Buscè (Fantoni, Seghetti, Alessio, Stassin, Kaczmarski, Bonassi, Tropea, Obeng, Dragoner)

Sassuolo: Zacchi; Cinquegrano (33’ s.t. Mandrelli), Cannavaro (20’ s.t. Loeffen), Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari; D’Andrea, Bruno, Mata (33’ s.t. Baldari); Russo. All. Bigica (Theiner, Ajayi, Lolli, Foresta, Ryan, Zaknic, Loporcaro, Gori)

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia (Voytyuk, Daljit)

Reti: 42’ s.t. D’Andrea, 50’ s.t. Bruno (rig.).

Note: ammoniti Angori, Russo, Casolari, Nabian, Cannavaro, Cinquegrano, Kumi, Pieragnolo, Indragoli.

A cento giorni dall’ultimo colpo esterno – era lo scorso 14 gennaio, vittima illustre erano i giallorossi della Roma - il Sassuolo Primavera trova una vittoria pesantissima lontano dal Ricci. Il 2-0 con cui i neroverdi di Emiliano Bigica sbancano Empoli, facendo la voce grossissima nel finale, e si attestano al quinto posto in classifica, ben dentro la sestina playoff. Protagonista assoluto Luca D’Andrea, esterno offensivo già nell’orbita della prima squadra, che confeziona la rete del vantaggio e con un’azione personale innesca la rete del raddoppio, che arriva su rigore trasformato da Bruno a tempo scaduto.

L’uno due del Sassuolo arriva quando l’Empoli, che fin lì aveva ‘tenuto’, non ha più spazio per rimediare. Fino alla rete spacca match, comunque, più Sassuolo che Empoli: l’accelerazione finale che ‘miracola’ il Sassuolo è logica conseguenza di una gara giocata per vincere, e mai subita dai ragazzi di Bigica. Se il primo tempo, chiuso sullo zero a zero, aveva visto toscani e neroverdi ‘punzecchiarsi’ senza esito, nel momento in cui il Sassuolo ha alzato i ritmi per la squadra di Buscè non c’è più stata ‘luce’. Prossimo impegno, per il Sassuolo, sabato, quando al Ricci arriva l’Atalanta: calcio d’inizio alle ore 11 e diretta televisiva su Sportitalia.

s. f.