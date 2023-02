Primavera, con il Napoli il Sassuolo non va oltre lo 0 a 0

Sassuolo

0

Napoli

0

Sassuolo: Zacchi, Pieragnolo, Casolari, Abubakar, Leone (29’ s.t. Mata), Russo (29’ s.t. Gori), D’Andrea (42’ s.t. Ajayi), Mandrelli (29’ s.t. Mandrelli), Cannavaro, Zaknic, Bruno. All. Bigica (Theiner, Baldari, Lolli, Foresta, Toure, Ryan, Henriksen, Corradini, Loporcaro)

Napoli: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa, Spavone, Alastuey (35’ s.t. Bonavita), Hysaj, Rossi, Boni (35’ s.t. Koffi), Sahli (35’ s.t. Marchisano). All. Frustalupi (Turi, Giannini, Pesce, Marranzino, D’Avino, Gningue)

Arbitro: Diop di Treviglio (Ceolin, Paggiola)

Note: ammonito Zacchi, rec. 1’ e 4’.

Non esce dalla crisi il Sassuolo Primavera, e contro il Napoli non va oltre uno 0-0 che lo spinge fuori dalla sestina playoff. Un punto nelle ultime tre gare, ultimo gol segnato ormai 310’ fa con Bruno contro il MIlan: che n sia un gran momento per la squadra di Bigica si sapeva, la partita del Ricci lo conferma. Vero che il Sassuolo costruisce di più – palle gol per Leone nel primo tempo, ma soprattutto per Mata e Abubakar, fermati da uno strepitoso Boffelli – ma altrettanto vero che il Napoli non rinuncia né a giocare né a costruire, a sua volta, potenziali occasioni che gli consentono di non arretrare troppo. Il pari è lo specchio degli attuali limiti dei neroverdi di Bigica, volenterosi ma pericolosamente involuti che, complice un solo punto raccolto nelle ultime tre gare, stanno perdendo terreno rispetto agli altri competitors di alta classifica. Determinante, a questo punto, il turno casalingo che li oppone, tra una settimana, alla Sampdoria.

