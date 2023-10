Primavera con l’Inter. Le ragazze in casa contro il Como

In campo, oggi, anche la Primavera e la squadra femminile neroverdi. Per i ragazzi di Emiliano Bigica, reduci da due vittorie consecutive che li hanno riportati in zona playoff, a 10 punti, rilanciandone le ambizioni, c’è l’Inter, da affrontare in trasferta alle 13 (diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre) in uno scontro di altissima classifica, considerato che il Sassuolo è quinto ma i nerazzurri, secondi. Per il Sassuolo Femminile, invece, si tratta di sfilarsi da un avvio di campionato non granchè: le ragazze di Piovani hanno raccolto, fin qua, appena un punto in quattro gare. Alle ore 18 al Ricci, se la vedranno con il Como Femminile.