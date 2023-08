Primavera debutta con la Samp

Comincia dal Ricci, oggi pomeriggio alle 18, la 62ma edizione del torneo Primavera, la settima nella formula della massima divisione a girone unico che tutti conoscono come Primavera 1. Sarà infatti il Sassuolo di Emiliano Bigica ad inaugurare il "Trofeo Giacinto Facchetti" 202324 affrontando la Sampdoria, che in queste sette edizioni del nuovo format i neroverdi non li ha mai battuti e, più in generale, non li batte dal 2014, quando le squadre erano divise in Primavera A e Primevara B. L’occasione per cominciare con il piede giusto, per i babies di Bigica che in precampionato hanno dato segnali incoraggianti, è ghiotta, ma la prima è sempre una prima incognita. Diretta televisiva su Sportitalia, mentre per chi vorrà seguire dal vivo i cancelli del Ricci aprono alle 17.