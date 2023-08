Prime fatiche per il Carpi Quattro volti nuovi in rosa

Con il raduno presso la pista di atletica è cominciata ufficialmente la terza stagione in Serie A Gold della Pallamano Carpi, che a poco più di un mese dal via del campionato (9 settembre a Sassari) ha iniziato a sudare agli ordini di coach Davide Serafini.

Confermata negli uomini chiave e nei tanti prodotti del vivaio ormai da tempo in prima squadra, la rosa bianconera è al momento composta da 14 pedine: sono partiti Beltrami, Kasa, Ceccarini, Gollini, Dalolio e il portiere 2005 Selmi Haj Frej (niente Fasano per lui, ma sarà girato in A Gold), mentre le 4 novità sono i due stranieri Damjanovic (mancino con passaporto serbo) e Mougits (terzino della nazionale greca), oltre al baby Cioni e ad Errico. "Siamo molto contenti della rosa – spiega il tecnico – saremo ancora una volta quella più giovane di tutta la massima serie. L’obiettivo è alzare l’asticella rispetto all’ultima salvezza in una Serie A che sarà ancora più difficile della scorsa stagione".

I bianconeri lavoreranno fra la pista di atletica, la Vallauri e la palestra Pantheon e il 19 agosto è fissata la prima amichevole casalinga con Cingoli, il 26 un triangolare con Romagna e Bologna e venerdì 1° settembre l’ultimo test a Cassano Magnago. Al gruppo sono stati aggregati per la preparazione i giovani Ferrarini, Quaranta e Karoui, mentre il ds Soria cerca un portiere, dopo che è sfumato l’arrivo dell’esperto Giugno (ex Fondi andato in Francia) e un giocatore eclettico che possa giocare da pivot o ala destra. Questa la rosa bianconera al raduno: Portieri: Jan Jurina (‘90), Samah Haj Frej (2003) Centrali: Alex Coppola (2002), Lorenzo Nocelli (‘99) Terzini: Samuele Serafini (2003), Stefan Damjanovic (‘97, Urbanscape Loka), Tzouro Mougits (‘92, Vranje), Ayoub Mejri (‘98), Sebastian Carabulea (2004), Ali: Gabriele Sortino (2003), Jacopo Cioni (2004, Campus Italia), Francesco Errico (‘99, Camerano) Pivot: Daniele Soria (2003), Alex Monzani (2001).

Davide Setti