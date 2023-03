Primo colpo per la prossima stagione: Manconi Per Ferrarini e Ionita prove di recupero

Jacopo Manconi e il Modena si sono corteggiati reciprocamente nelle ultime due stagioni e, alla fine, seppur in ritardo, il matrimonio si farà. L’attaccante 29enne dell’Albinoleffe, già nel mirino dei gialli a partire dalle sessioni di mercato dello scorso campionato, vestirà la maglia del Modena a partire dal primo luglio. Andrà in scadenza a giugno con il suo attuale club, poi potrà sbarcare in Emilia dopo tre stagioni in Lombardia nelle quali ha fin qui segnato 45 reti in 103 presenze, è praticamente con la maglia dell’Albinoleffe in C che compie il personale salto di qualità a livello realizzativo. La sua ultima esperienza in B risale al 2018, manco a farlo apposta sempre in Emilia ma con la maglia del Carpi: appena 8 presenze e un assist. Si tratta del primo rinforzo che andrà a modellare il reparto d’attacco dove qualcosa accadrà sia in tema di entrate che di uscite, considerato il prestito di Diaw e i tanti corteggiatori per Bonfanti. Dal campo, nel frattempo, Tesser continua a preparare la sfida con il Cittadella nella speranza di ritrovare qualche uomo in più. Ferrarini è in gruppo, Ionita (foto) ci prova, Cittadini e Diaw pure ma, a questo punto, serve andarci coi piedi di piombo e solo domani ne sapremo qualcosa in più dal tecnico.

a.t.