Primo Monari Test match, vittoria del Pisa

Sono stati i piccoli atleti del Pisa a conquistare il primo dei quattro appuntamenti del 4° "Monari Test Match", torneo nazionale di calcio giovanile dedicato alla categoria Pulcini 2010 (2011 per i professionisti).

La manifestazione aveva il fine benefico di aiutare la Croce Rossa a raccogliere fondi per le proprie attività, così come la Libreria San Paolo che vendeva libri da regalare all’ente.

A calcare il campo "Giuseppe Ferrari" di via Milano sono state 12 squadre suddivise in 4 gironi da 3, con le gare eliminatorie che hanno qualificato alla seconda fase per il Girone oro le 4 vincenti Verona, Pisa, Empoli e Trento, per il girone argento (seconde classificate) Bologna, Sassuolo, Monari e Sud Tirol, quindi il girone bronzo con Fiorenzuola, Accademia Rimini, Cesena e Pro Sesto.

Poco prima delle finali si è svolta la lotteria benefica con l’estrazione di gadget di società professionistiche tra cui le maglie di Lazovic del Verona, Degl’Innocenti dell’Empoli, Tait del Sud Tirol e Nastase del Rimini.

Ad alzare il trofeo è stato il Pisa, che ha vinto le 3 gare di finale, piazzandosi davanti a Verona, Trento ed Empoli, negli altri gruppi sesto il Sassuolo e ottava la Monari.

Domenica 19 la seconda giornata con i Pulcini 2011 (2012 professionisti) e il ricavato andrà in beneficenza e sarà devoluto all’Ail Modena.

d.s.