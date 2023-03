Pro Patria, countdown promozione Si viaggia con risultati da record

Lo champagne è in freezer da un po’, ma fra poco la Pro Patria San Felice potrà stappare. La squadra giallorossa, capolista a punteggio pieno con 13 vittorie su 13 gare di Serie D, ha cominciato il countdown per festeggiare il salto matematico in C2 quando mancano 5 gare alla fine della regular season. Col campionato che nel prossimo week end si ferma, il mirino è spostato sulla successiva settimana, dove quasi tutte le gare verranno giocate prima di sabato 18.

La squadra di coach Lorenzo Greco è attualmente a +13 sullo Shqiponja (che vincendo le ultime 5 potrebbe al massimo arrivare a 41 punti) e +14 sull’Emilia Futsal, che però ha una gara in meno, da recuperare il 1° aprile contro i Celtic: i gialloblù modenesi facendo 6 su 6 possono toccare quota 43.

La Pro Patria dunque è certa di festeggiare a quota 44, a cui mancano 4 punti, probabilmente dunque la festa è rinviata al big match di sabato 25 marzo sul campo dello Shqiponja. Ma potrebbe essere anticipata a giovedì 16 a San Felice, nella gara col fanalino Fabbrico, se martedì 14 l’Emilia non dovesse vincere a Medesano con la Legione Parmense. Conti a parte, restano i numeri da record dei giallorossi del ds Angelo Vincenzi: nel 12-0 sulla Legione Parmense è arrivata (sul 4-0) la rete numero 500 negli ultimi 4 campionati (ora sono 508: 78 nel ‘19-20, 197 nel ‘20-21, 145 nel ‘21-22 e 88 quest’anno) solo di regular season. In campionato sono 69 partite consecutive che la Pro Patria segna almeno una rete, con l’ultima gara senza gol contro lo Sporting Altamarca il 30 novembre 2019. In totale, compresi campionato, playoff e coppe, sono 79 partite di fila con gol.

Davide Setti