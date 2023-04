"Pro Vercelli avanti, ma rimonta possibile"

Il primo atto dei playoff del girone A di Primavera 3 è della Pro Vercelli. Il 2-0 dell’andata mette decisamente in salita la settimana che porta alla gara di ritorno di sabato 22 aprile sul campo di Bomporto per i canarini di Paolo Mandelli, i quali avranno bisogno di una rimonta (un successo con due reti di scarto) per superare il turno e alimentare il sogno. Da lunedì i giovani gialloblù sono al lavoro per preparare la ’remuntada’: "Logico che avevamo delle aspettative diverso, in particolare nel risultato – ha commentato Mandelli – speravamo di tornare da Vercelli con un risultato diverso. Anche se ero stato molto contento di come i ragazzi avevano approcciato la gara, era un’esperienza un po’ nuova per loro giocare con una posta in gioco diversa dal solito. Il primo tempo è stato esemplare, l’unico rammarico è non averlo terminato con un risultato a nostro favore. Poi, nel secondo, ci sono stati quei 15 minuti iniziali di difficoltà. Avevamo speso molto e forse lo abbiamo pagato. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi, ma sono fiducioso in vista del ritorno, ricordo che siamo il miglior attacco del campionato e sappiamo fare gol in qualsiasi momento anche se partiamo da un 2-0". A Vercelli era presente la famiglia Rivetti a supportare la Primavera 3: "Ha fatto enormemente piacere, è un onore per noi avere la proprietà al seguito. Dispiace non aver regalato loro una soddisfazione. Fare il salto di categoria sarebbe importante, ci terrei per i ragazzi: lo meritano".

Alessandro Troncone