Probabile ritorno di Fernando titolare

Lato Monza le parole di presentazione del match sono affidate a coach Massimo Ecchelli: "A Modena sarà un match bello intenso che speriamo di riuscire ad interpretare nel modo migliore – le parole del tecnico della Vero Volley –. Siamo convinti di poter fare una ottima gara e non vediamo l’ora di scendere in campo. La squadra è in una buona condizione: nel test match giocato contro Verona, venerdì scorso, abbiamo provato Fernando Kreling dall’inizio, dato spazio a chi ne ha avuto meno in questo periodo per tenerlo coinvolto al massimo delle proprie possibilità, migliorando la condizione fisica e tecnica".

a.t.