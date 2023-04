Problemi in regia per entrambe le modenesi Ma Montale la spunta, Sassuolo soccombe

Non ci sono sorprese nella giornata di A2 femminile, con Sassuolo che si arrende lottando al S.Giovanni in Marignano di Enrico Barbolini, e con l’Emilbronzo 2000 Montale che compire un passo forse decisivo verso la salvezza.

I RISULTATI. POOL PROMOZIONE: Busto Arsizio - Martignacco 3-0; Mondovì - Roma V.C. 1-3; Brescia – Montecchio 3-2; S.Giovanni in Mar. – BSC Materials Sassuolo 3-0; Soverato – Trento 1-3, Olbia - Talmassons (Stasera). CLASSIFICA: Roma V.C. punti 76 (Promossa in A1), Trento 68, S.Giovanni in Mar. 61, Brescia 56, Mondovì e Busto Arsizio 52, Talmassons 51, Montecchio 50, BSC Materials Sassuolo 47, Martignacco 45, Soverato 37, Olbia 30.

POOL SALVEZZA: Vicenza – Albese 3-0; Sant’Elia – Cremona 3-0; Perugia – Lecco 0-3; Messina – Offanengo 3-1; Marsala - Emilbronzo 2000 Montale 2-3; Riposa: Club Italia.

CLASSIFICA: Albese (*) punti 37, Cremona (*) 31, Offanengo (*) 30 e Lecco 32, Emilbronzo 2000 Montale (*) e Vicenza 28, Sant’Elia 23, Messina 20, Marsala 18, Club Italia (*) 13, Perugia 10. (*) = una partita in meno.

r.c.