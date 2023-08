Progetto Modena "Bel gioco e risultati"

di Davide Setti

"Nella vita, come nel calcio, l’obiettivo è sempre migliorarsi e crescere. Io spero di trovare maggiore continuità nei risultati e una mentalità vincente che ci faccia giocare un calcio divertente". Le parole con cui il presidente Carlo Rivetti ha presentato, un mese fa, l’arrivo di Paolo Bianco sulla panchina gialloblù sono il miglior riassunto di quello che il Modena si aspetta dalla sua seconda stagione consecutiva in Serie B: alzare l’asticella nel segno del bel calcio. Dopo una promozione conquistata a suon di record e un primo anno cadetto senza mai trovarsi invischiata nella lotta per non retrocedere, la proprietà gialloblù ha messo il mirino sullo step successivo.

Niente proclami però, non sono nello stile dei Rivetti, da buon imprenditore il patron canarino parla di cicli da completare. Due erano gli anni nei quali aveva detto di voler salire in B quando a maggio 2021 acquisì la società da Romano Sghedoni. Tre sono gli anni del progetto per provare a riportare il Modena in A lanciato la scorsa estate, alla vigilia del ritorno dopo 6 stagioni sul secondo gradino del calcio italiano. Il campionato che scatta fra poco (per il Modena il 26 agosto con l’Ascoli) deve dunque essere quello in cui conquistare un ulteriore gradino. Il decimo posto dell’ultima stagione ha messo le basi per ambire a qualcosa in più. Pur in una B difficilissima e dopo un avvio difficoltoso (3 punti dopo le prime 6 giornate), il Modena di Attilio Tesser ha trovato le marce giuste per risalire la classifica. Il suo è stato un cammino a strappi, in cui da novembre in poi ha imparato ad accontentarsi anche del punticino che muove la classifica (l’1-1 a Cittadella è stato il primo ’mattone’) e poi è stato bravo fra fine novembre e i primi di dicembre a darsi la spinta decisiva per allontanare in modo definitivo la zona calda coi due derby vinti a Parma e Ferrara, che hanno fatto tornare ai massimi livelli anche il feeling fra squadra e tifosi.

A quel Modena, che ha giocato spesso a ping pong con la classifica, ondeggiando fra l’ultimo posto della parte sinistra e il primo della parte destra, è mancata solo un po’ di sana "follia" per andarsi a prendere qualcosa in più. Soprattutto al "Braglia", dove nel girone di ritorno ha colto appena 4 successi, l’ultimo ininfluente nel commiato col Sudtirol. Sarebbe bastato poco, appena una vittoria in più, per mettere la freccia sul Venezia ottavo e regalarsi la soddisfazione di centrare subito, da neopromossa, il palcoscenico dei playoff. Forse anche per questo la famiglia Rivetti ha deciso di lanciare un’altra sfida tecnica: chiudere in anticipo l’era Tesser, non senza qualche mugugno social dalla piazza, e affidarsi ad un debuttante fra i cadetti come Paolo Bianco. Quella del nuovo tecnico, fortemente voluto dal ds Vaira, è la sfida principale della stagione che sta per cominciare, da affrontare con una rosa uscita rinforzata dal mercato.

Non c’è più, è vero, il capocannoniere Diaw, ma sono rimasti tutti i ’punti fermi’ (da Gagno a Pergreffi, da Gerli a Tremolada, Falcinelli e Strizzolo) affiancati da un innesto per reparto, al netto di qualche giovane interessante su cui scommettere: il figliol prodigo Giovanni Zaro in difesa, tornato sotto la Ghirlandina dopo due annate "monstre" con il Sudtirol, il ’maratoneta’ della B Antonio Palumbo che porta da Terni in mediana qualità ed esperienza sotto forma di ’garra’ e Jacopo Manconi in attacco, voglioso dopo 4 stagioni in Lega Pro (e 47 reti in 3 campionati con l’Albinoleffe) di rimettere gli artigli sulla B.

E’ un Modena, almeno sulla carta, che sembra poter avere il vestito giusto per alzare lo sguardo un po’ più alto, se verso i primi 8 posti che valgono i playoff o meno sarà il campo a doverlo dire. Toccherà a Bianco dover abbinare il bel calcio che gli ha chiesto la proprietà ai risultati per far sì che la tabella di marcia del nuovo Modena sia rispettata.