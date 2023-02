Promozione, due spareggi per non affondare

Sono 7 gli anticipi del sabato dei dilettanti (ore 15). Detto a parte di Medolla-Villadoro, in Promozione si giocano due spareggi salvezza: nel girone ’B’ a Nonantola il Ganaceto lanciato da 5 vittorie in 7 gare riceve il Polinago (un solo acuto in 9 giornate) che lo affianca al terz’ultimo posto, mentre nel girone ’C’ il Cavezzo penultimo vuole dare continuità alla vittoria di Porotto ospitando il Casumaro, che lo precede a +6.

Riflettori puntati sulla Prima ’D’ dove si affrontano le prime due inseguitrici del Maranello capolista, con la Madonnina seconda a -1 che sogna il sorpasso, almeno per una notte, sulla capolista ospitando la Solierese terza a -3 dai neroverdi.

Negli altri anticipi in Seconda ’E’ si gioca Cimone-Flos Frugi, in Terza ’A’ Real Modena-Real Dragone e in Terza ’B’ San Paolo-Novese.

ECCELLENZA. Aperta oggi dall’anticipo Sasso Marconi-Anzolavino, domani si gioca la 10^ di ritorno con un derby modenese Cittadella-La Pieve. Ecco la schedina del nostro Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-La Pieve 1. La squadra di Cattani, tornata seconda a -6 dal Borgo e reduce da 4 vittorie di fila, deve fare a meno di Parisi (nella foto), Cannoni e Bellentani, mentre i pievani (risucchiati a +4 sui playout) non hanno l’infortunato Guerzoni. Boretto-Vignolese X. Sfida salvezza sul campo dei reggiani (che sono a -2) da affrontare senza Dardani e Uhunamure ko e lo squalificato Kane. Colorno-Castelfranco 1-2. Solito bollettino di guerra per la Virtus: out Posponi, Nait, Hajbi e Palmiero, in dubbio Laino, Gibertini, Mantovani, Barani, Zito e Salsi. Modenese-Agazzanese X-2. Pittalis in emergenza: ko Lusvarghi, Svarups, Lazzaretti, Stefano e Alessandro Borghi, Silipo squalificato e Agrillo per problemi personali, tornano Serroukh e Battaglia. Piccardo-Castelvetro X. Biancazzurri (7 risultati utili) senza Poligani. Castellana-Formigine 2. Per Sarnelli dubbio Habib, squalificati Ricaldone e Vacondio.

d.s.