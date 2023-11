Promozione Riscossa Cavezzo, il Fiorano risorge con un tris

QUARANTOLESE

2

VIANESE

4

QUARANTOLESE: Malavasi, Mari, Castorri, Bottazzi (66’ Acanfora), Barbalaco (83’ Mancini), Pisa, Magro (81’ Paolozzi), Palmieri (83’ Mambrini), Gozzi, Pozzetti, Bortolazzi. A disp. Malavasi, Gobbi, Poletti. All. Loddi

VIANESE: Della Corte, Zinani (55’ Mhadhbi), Mammi, Coli (46’ Lusoli), Zuccolini, Caselli, Cinquegrano (46’ Peterlini), Leoncelli, Adusa (88’ Dall’Asta), Marmiroli (64’ Veratti), Rizzuto. A disp. Dei Forti, Charaa, Piscopo, D’Andria. All. Iemmi

Arbitro: Nid Bella di Bologna

Reti: 21’ Magro, 33’ (rig.) Adusa, 45’ Barbalaco, 26’st e 37’st Rizzuto, 40’st Adusa

Note: ammoniti Marmiroli, Palmieri, Bortolazzi, Castorri, Mhadhbi, Lusoli, Adusa, Veratti

La Quarantolese fa tremare la Vianese. Al 21’ Pozzetti per Magro che segna da pochi passi. Al 33’ Barbalaco affonda in area Adusa che su rigore fa 1-1. Al 45’ Barbalaco in mischia riposata avanti i gialloblù. Ma nella ripresa al 26’ dopo aver fallito un rigore è Rizzuto che pareggia. Poi Rizzuto controlla fa 3-2 che diventa 4-2 con Adusa dopo un fallo non visto su Mari.