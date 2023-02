Promozione: San Felice batte in trasferta la capolista, tre punti d’oro per il Fiorano

PGS SMILE

2

VIANESE

3

PGS SMILE: Guaitoli, Allegra (29’st Scortichini), Pattuzzi, Marino, Piacentini, Giovani (34’st Copertino), Caselli, Paoli (26’st Pederzoli), Gariboldi, Sghedoni (8’st Cavani), Riva (26’st Giovanardi). A disp. Poli, Ferrarini, Cantacesso, Casini. All. Virgilio

VIANESE: Della Corte (1’st Codeluppi), Fantini, Macca, Coli, Leoncelli, Valmori (15’st Ansaloni), Vezzani, Montanari, Djwomo, Dwomoh (1’st Charaa, 15’st Pe), Galassi. A disp. Rubino, Gatta, Peterlini, Veratti, Ferretti. All. Iemmi

Arbitro: Falivene di Bologna

Reti: 31’ Galassi, 45’ Marino, 26’st Fantini, 29’st Djwomo, 38’st Giovanardi

Non basta allo Smile (3° ko di fila) una grande gara. Al 31’ Galassi incrocia nel sette l’1-0 reggiano, al 45’ Sghedoni per Marino che in corsa pareggia. Nella ripresa traversa di Paoli, ma al 26’ Fantini segna di piatto su angolo e poco dopo Djwomo sorprende Guaitoli per il 3-1. Al 38’ accorcia Giovanardi su angolo di Casini.