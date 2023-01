Promozioni e salvezze storiche

Una carriera in ascesa, quella di Martin Erlic, croato di Zara, dove è nato il 24 gennaio 1998. Cominciata in patria – con Dinamo Zagabria e Rijeka – e proseguita, dal 2014, in Italia. Il Parma lo acquista per il suo vivaio nel 2014, ma il fallimento della società ducale lo porta, nel 2015, a Sassuolo. Dove il centrale si fa notare in Primavera, nel corso di due stagioni che gli valgono il salto tra i ‘pro’. Nel 201718, ceduto in prestito al Sudtirol, è tra i protagonisti di una stagione che vede la società altoatesina sfiorare il salto in serie B cui Erlic approda comunque. Dal 2018 – sempre in prestito – è a Spezia, ma a inizio stagione si rompe il crociato, ma non molla. Lo Spezia lo acquista a titolo definitivo dal Sassuolo – che si tiene il 50% sulla futura rivendita – e superato l’infortunio il difensore croato dà ragione a Guido Angelozzi, dirigente ex neroverde che lo volle con lui sul Golfo: conquista la promozione in A e, arrivato nella massima serie – esordio proprio contro il Sassuolo, cui a febbraio segnerà la sua prima rete in A – altre due stagioni sul Golfo, e due salvezze ‘storiche’. In Liguria, per lui, 57 gettoni e 5 gol tra 2020 e 2022 poi il ritorno a Sassuolo.

