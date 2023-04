Promozioni storiche, Corlo risale dopo solo un anno Soliera per la prima volta nei campionati nazionali

È un fine settimana di festeggiamenti per due società femminili modenesi, che coronano una stagione trionfale, con la promozione della serie superiore: è un salto di categoria storico quello che attende l’Hidroplants Soliera 150, società che solo dieci anni fa militava in 1^ Divisione provinciale, che approda alla B2 Nazionale superando in un derby fratricida la Mondial Texcart Carpi, dominatrice come le solieresi del proprio girone di serie C. Lo strano regolamento in vigore, costringe la formazione carpigiana a cercare la meritata promozione attraverso i playoff, mentre l’Hidroplants può già festeggiare una promozione sfuggita per tre anni, e per questo forse ancora più sentita. L’altra promozione ha un sapore di rinascita, che premia scelte coraggiose: il Corlo Hidromec l’anno scorso militava in B2, ma dopo una salvezza meritata, la dirigenza si era resa conto di non poter affrontare ancora la categoria, decidendo di ripartire dalla serie D, che ha saputo vincere dopo un duello difficilissimo contro la forte Giacobazzi Nonantola, risoltosi solo alle ultimissime giornate. Ora la formazione biancoverde può festeggiare, e magari iniziare a riprogrammare la risalita ai tornei Nazionali, mentre la Giacobazzi, così come la Leonardi Marano, cercheranno qualche altro posto in serie C nei playoff, dove partono come teste di serie.

r.c.