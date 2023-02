"Pronti allo spareggio per il 2° posto"

Mancano ancora i trofei sul campo, in questo 2023, e Modena lotterà dal 5 marzo per provare ad andarsi a prendere almeno la Coppa Cev. Intanto però Bruno Rezende porta a casa un riconoscimento dal mondo del giornalismo, il premio Ussi Gergs, assegnato dalla sezione emiliano-romagnola dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, conferito presso il Liceo Tassoni anche al portiere del Modena F.C. Riccardo Gagno e all’atleta della Nazionale italiana di sitting volley Sara Desini. "Modena è un posto speciale, la mia seconda casa – il ringraziamento del capitano di Modena Volley – e ricevere un premio qui è sempre un onore, di qualsiasi premio si tratti. Voglio continuare a fare la mia storia qui a Modena. La sua storia passa anche per una stagione, la 2022-2023, che doveva essere di crescita e di passaggio ma che finora è stata vissuta molto al di sopra delle aspettative dai ragazzi della Valsa Group. Ora però si inizia a fare sul serio, e l’ex campione olimpico brasiliano lo sa bene. Bruno, che momento è questo di passaggio prima del rush di fine stagione?

"Ora inizia il momento più importante della stagione, tutte gare da dentro o fuori tra Coppa Cev e play off in campionato, precedute dalle ultime due di regular season. Fortunatamente in queste due settimane abbiamo il tempo per lavorare sul fisico e presentarci a questi appuntamenti ancora più agguerriti, in questi due mesi sarà importante anche il lato atletico ma soprattutto quello mentale e agonistico".

Che Modena si aspetta per questa volata finale?

"Ci vorrà una Modena carica e concentrata sul proprio gioco, non su quello degli altri. Sarà fondamentale anche il nostro pubblico, ha sempre fatto la differenza nei momenti importanti. Ma l’energia che potremo mettere in campo come squadra tra giovani e meno giovani". Siete pronti a giocarvi lo spareggio per il secondo posto con Trento?

"Prima di Trento c’è la partita con Monza, dobbiamo pensare a quella perché se la sbagliamo poi a Trento non sarà così facile. Con l’Itas se potremo giocarci il secondo posto sarà un bell’aperitivo prima dei play off".

Infine questo weekend. È un peso non essere a Roma per la Final Four di Coppa Italia? O vi dà l’opportunità di ricaricare le pile?

"La Coppa Italia? Mi darà fastidio vedere le partite di sabato, le semifinali cui abbiamo mancato la qualificazione per un soffio. Questo è ovvio, ma non possiamo pensarci. L’attenzione è già sulla preparazione della partita con Monza, il nostro unico focus è pensare alla Vero Volley e al conquistare i punti che ci servono per andare a Trento con la possibilità di rimanere davanti in classifica".

Alessandro Trebbi