Pronto riscatto per la Symbol Scomed paga lo scotto del debutto

Week end tra luci ed ombre per le otto ruote modenesi, con risultati abbastanza positivi dall’hockey pista, e soddisfazioni scarne dall’Inline, che registra solo sconfitte: se in serie C la battuta d’arresto contro il Riccione ci poteva anche stare, nell’esordio nel torneo femminile le ragazze della Scomed raccolgono due sconfitte, pagando un po’ l’emozione dell’esordio. Nelle otto ruote tradizionali, ottimo risultato per la Symbol Amatori, che dimentica in fretta lo scivolone con Correggio, regolando nettamente il temuto Trissino, mai in grado di impensirire De Tommaso e compagni: in serie B torna al successo anche la Pico Mirandola, che non ha problemi a regolare Cremona, mentre molto male le ragazze della Symbol, alla quinta sconfitta stagionale, che regalano al Forte dei Marmi la soddisfazione della prima storica vittoria.

I RISULTATI, HOCKEY A2, 7^ G.: Symbol Amatori Modena – Trissino 4-1; Correggio – Scandiano 4-9; Breganze - R.Bassano 6-2; Thiene – Montecchio 7-2: Azzurra NO - Seregno 3-2. CLASSIFICA: Breganze punti 17, Scandiano (*) 15, Symbol 14, Trissino 13, Thiene 12, Azzurra (*) 10, Correggio 7, R.Bassano 6, Seregno 2, Montecchio 1. FEMMINILE, 4^ G.: Forte dei Marmi – 7-2; Valdagno – Decom MT 0-5; Riposa: Scandianese. CLASSIFICA: Decom (*) e Scandianese punti 6, Valdagno (*) e Forte (*) 3, Symbol 0.

HOCKEY B, 5^ G.: Cremona – Pico Mirandola 2-9; Correggio B – Scandianese 2-6; Scandiano-Correggio A; riposa Amatori PS. CLASSIFICA: Correggio A punti 12, Pico (*) e Amatori (*) 9, Scandianese (*) 6, Cremona 3, Correggio B 0.

INLINE C, 4^ G.: Riccione-Scomed Bomporto 2-0; Imola-Verona 2-10; Ferrara-Parma 5-0. CLASSIFICA: Parma punti 12, Ferrara e Riccione 9, Scomed 6, Imola 3, Parma 0.

INLINE FEMMINILE: Scomed Bomporto-Civitavecchia 1-4; Vicenza-Scomed 3-0. CLASSIFICA: Torre Pellice (*) punti 6, Civitavecchia (*) 5, Vicenza 3, Quanta MI (*) e Bari 2, Scomed (*) 0. (*) = una partita in meno.

r. c.