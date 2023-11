Proposta di rinnovo a Rossi. Oggi la risposta del numero uno

Il Carpi ha fatto ieri una proposta di rinnovo al numero uno biancorosso Matteo Rossi, il cui accordo firmato un mese fa dopo il ko di Viti scade stasera: la società punta su di lui per la porta già a partire dalla gara di domenica con la Sammaurese, con la volontà dunque per farlo giocare, essendo un over, di andare sul mercato per prendere un 2004 a centrocampo (Renda del Sant’Angelo in pole) o una punta. Oggi il giocatore deve dare la sua risposta e se sarà. Negativa il Carpi andrà su un altro 2004 da affinare a Viti, con l’ex sassolese Bryan Bonucci del Cjarlins Muzane come nome forte. Per la mediana radiomercato ha accostato ai biancorossi anche Yusuf Cela, mastino del Prato, in uscita come Tedesco. Intanto il cartellino rosso rimediato a Castelmaggiore dokenuca col Progresso è costato caro a mister Serpini, che dovrà restare fuori per ben 4 giornate, col rientro in panchina previsto solo nella prima gara del 2024 a Prato, "per espressione offensiva verso l’arbitro". La società in ogni caso farà ricorso contro la decisione. Ieri alla seduta pomeridiana intanto ha preso parte tutta la rosa tranne Tentoni e Rossini che hanno lavorato e parte e sicuramente salteranno la sfida con la Sammaurese.

