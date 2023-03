Prosegue il volo del Castelvetro: Arcetana battuta

castelvetro

2

arcetana

1

CASTELVETRO: Venturelli, Zironi, Marconi, Ceccarelli (35’st Carrera), Dembacaj, Operato, Pigozzi, Giordano (12’st Bocedi), Barbieri (34’st Zagari), Nanetti (42’st Mandreoli), Scarlata (29’st Notari). A disp.: Grazia, Cornia, Gargano, Canalini L. All. Domizzi.

ARCETANA: Giaroli, Carpio (7’st Setti), Foderaro, Cavazzoli (25’st Travagliati), Andreoli (30’pt Canalini A.), Bonacini, Lusoli, Cristiani, Ouattara (23’st Davitti), Bernabei, Sekyere. A disp.: Burani, Corradini S., De Martino, Gilioli, Corradini F. Allenatore: Pierfrancesco Pivetti. Arbitro: Sartori di Piacenza

Reti: 20’ Lusoli, 6’st e 24’st Scarlata Note: ammoniti Dembacaj e A. Canalini

Prosegue il super 2023 del Castelvetro che batte l’Arcetana infilando il decimo risultato utile su 10 gare del nuovo anno (6 vittorie e 4 pari) che vale l’aggancio al 7° posto sulla Piccardo. Al 20’ sull’unica azione in ripartenza della squadra ospite arriva l’inaspettato gol di Lusoli, abile a sfruttare una sponda di Ouattara ed a trafiggere il 2005 Venturelli in diagonale. Nel secondo tempo al 5’ Marconi calcia in corsa da fuori area, Giaroli respinge ma Scarlata di sinistro pareggia. L’Arcetana subisce il colpo ed ancora Scarlata al 69’ da fuori area controlla e calcia nell’angolo basso dove non può arrivare Giaroli. Dalla girandola delle sostituzioni emergono due occasioni per il Castelvetro con Bocedi che prima si fa parare un tiro ravvicinato al 76’ dall’ottimo Giaroli che si ripete al 85’ deviando in angolo una conclusione dal limite.