Prossima serie B, come cambia la geografia Il Modena percorrerà 16mila chilometri

I campionati – salvo l’eccezione del playoff tra Foggia e Lecco in programma stasera (Lecco favorito in virtù del risultato dell’andata) – sono terminati, e come in ogni inizio di estate cambia le geografia dei tornei che verranno. Nella serie cadetta, tra promozioni e retrocessioni, cambieranno ben sette squadre rispetto alla scorsa stagione, praticamente il trentacinque per cento delle partecipanti.

La prima cosa che salta agli occhi è che le squadre delle regioni settentrionali, già in numero prevalente nel 202223, nel prossimo campionato aumenteranno, passando da nove ad undici o addirittura a dodici (in ogni caso sempre oltre la metà delle contendenti) se il Lecco dovesse vincere. Tre le formazioni emiliano romagnole, Modena, Reggiana e Parma, così come le lombarde (Como, Cremonese e Feralpi Salò), che potrebbero diventare quattro per il discorso fatto sopra sul Lecco. Due compagini in Liguria, Spezia e Sampdoria, altrettante in Veneto, vedi Venezia e Cittadella, mentre il Trentino Alto Adige schiererà il Sudtirol. Con la retrocessione del Perugia e la promozione in A del Frosinone le squadre delle regioni centrali caleranno da cinque a tre, ovvero Pisa, Ascoli e Ternana. Rispetto ad un anno fa potrebbero perdere una squadra, scendendo da sei a cinque, le formazioni del sud e delle isole, a meno che i playoff sopra ricordati non premino il Foggia. In ogni caso la Calabria arriverà a schierare ben tre formazioni, con il Catanzaro neopromosso che si andrà ad aggiungere a Reggina e Cosenza. Completano il quadro il Bari, beffato in extremis domenica scorsa dal Cagliari nella finale dei playoff promozione per la serie A, ed il Palermo.

Nella stagione 2023-2024 che scatterà il prossimo 19 agosto, il Modena dovrà percorrere più o meno 16mila chilometri tra viaggi di andata e ritorno, su è giù per la penisola, con una differenza di circa trecento a seconda che sia il Lecco oppure il Foggia a staccare il biglietto per la serie B. La trasferta più vicina (e ovviamente più sentita) sarà quella del Mapei Stadium per il derby con la Reggiana, attorno ai venticinque chilometri; la più lontana, evidentemente, quella di Palermo che dista oltre milletrecento chilometri.

Nel calcolare, più o meno al chilometro, le distanze, abbiamo considerato che la Feralpi Salò, il cui stadio non è a norma per la B, con tutta probabilità giocherà le sue gare interne non a Brescia (come era preventivabile), bensì al Garilli di Piacenza. Rispetto ad un anno fa, quando c’era una squadra ‘inedita’ come il Benevento che mai nella storia aveva giocato in campionato contro i canarini, nella prossima stagione i gialli incroceranno le armi con formazioni già incontrate nella loro storia.

