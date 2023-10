Protagoniste in campo

Tutte in campo da questo week end, le 55 squadre modenesi impegnate nei campionati "minori" di pallavolo: dopo l’inizio della scorsa settimana che ha visto l’esordio dei tornei Nazionali, e dell’affollata D maschile Regionale, partono quest’oggi anche la serie C, maschile e femminile, e la D Femminile, tutte a caccia di nuove protagoniste. Difficile in questi ultimi campionati individuare a tavolino le possibili regine, ma è abbastanza facile ipotizzare un ruolo principale per le due squadre dell’Edil Cam Cavezzo, per RCL Gallonese, Corlo Hydra Italia, Tecnoarmet Soliera 150, e le matricole Taccini Green Star ed Emilbronzo 2000 Castelnuovo tra i maschi, Corlo Hidromec, Giacobazzi Nonantola e Libertas Fiorano nel femminile. Venendo al programma del secondo week end, in serie B maschile l’attenzione è puntata sul PalaAnderlini, dove alle 18 esordisce la Kerakoll Sassuolo contro una Moma Anderlini ancora a caccia di equilibrio, o al PalaPanini, dove il Modena Volley cerca conferme contro una Malagoli Tensped Spezzanese che all’esordio ha raccolto poco contro la National Villa d’Oro, che non dovrebbe rischiare molto a Sommacampagna.

Doppio esordio casalingo per le modenesi di B1 femminile: il Volley Modena riceve alle Guarini alle 17.30 la CLAI Imola, una delle favorite per la promozione in A2, mentre alle 18 alla Consolata, la BSC Materials Sassuolo ospita la Rimont Progetti Genova, formazione ricca di elementi esperti, che però all’esordio è partita malissimo. In B2 turno decisamente complicato per le modenesi, con lo scontro al vertice al PalaAnderlini alle 18 tra Moma Anderlini e S.Giorgio Piacentino, e trasferte più che insidiose per la Drago Stadium Mirandola ad Alseno, per la matricola Hidroplants Soliera 150 a Cerea, e per la Zerosystem S.Damaso sul campo del Be One Verona.

r. c.