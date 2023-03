"Prova super Ma da oggi pensiamo a Trento"

Un Andrea Giani molto soddisfatto commenta il successo pieno su Belchatow che pone Modena nella condizione in cui voleva, ovvero quella di avere tutti i risultati aperti per il match di ritorno in Polonia. "Volevamo la vittoria da tre punti – racconta il tecnico, che poi si sposta subito al futuro – ma da oggi pensiamo solo a Trento, la nostra è una settimana di finale. Con l’Itas vogliamo provare a fare un’altro passo in avanti, il loro livello è altissimo e vogliamo capire cosa succede in casa loro". Passando ad analizzare i singoli, il dato straordinario del match è quello della battuta di Sanguinetti: "Il problema di Sanguinetti è che non si accontenta di far ricevere male gli avversari, vuole fare punto. Al nostro livello non sempre puoi fare ace, contro Belchatow è successo. Lui è uno dei pochi centrali italiani che può fare la differenza dai nove metri". Ci sono poi parole al miele per l’mvp indiscusso della contesa, Tommaso Rinaldi: "Rinaldi? Voglio partire dal match con Monza, inc ui ha ricevuto 49 palloni col 39% di efficienza. È cresciuto tantissimo nella qualità del suo gioco, e quando Ngapeth fatica in attacco lui diventa il nostro punto di riferimento, sia con la pipe che con palle alte". Infine l’attenzione si sposta su Earvin Ngapeth: "Si è di nuovo bloccato con la schiena a metà della settimana scorsa – spiega Giani – e quindi ha dovuto saltare meno nonostante il lavoro fisico nella sosta. Nella partita è pian piano cresciuto, ma come tutti i giocatoir anche Earvin ha bisogno di continuità in allenamento, per mantenere l’alto livello c’è bisogno di lavoro.

BARBA E CAPELLI. In onda su Trc stasera, una puntata speciale di Barba e Capelli con ospite Andrea Sartoretti.

ale.tre.