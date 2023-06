Provinciali esordienti oggi a Castelnuovo, Paletti nella top ten giovani al Giro

Il campionato provinciale esordienti a Castelnuovo Rangone è l’appuntamento clou del ciclismo sulle strade modenesi, mentre gli allievi saranno in gara a Calcara (Bo) gli juniores ad Osimo (Ancona) ed i Giovanissimi a Renazzo (Fe).

A Trieste si conclude il Giro d’Italia Giovani con protagonista Luca Paletti ed il finalese Giovanni Aleotti sarà al via dell’ultima tappa del Giro di Slovenia. Con l’organizzazione della Team Ali Dorate Montale ed il patrocinio dell’amministrazione comunale ritorna il ciclismo agonistico a Castelnuovo Rangone.

Le gare che assegneranno le maglie di campione provinciale esordienti 1° e 2° anno scatteranno alle 9,30 quelli del 1° anno con al via 70 atleti di tre regioni seguiti alle 10,30 da quelli del 2° anno con ai nastri di partenza un centinaio di atleti.

Le manifestazioni di Castelnuovo Rangone vedranno assegnare il G.P ALCARUNO Trofeo Terre dei Rangoni con la direzione gara di Fabio Carnevali ed il supporto tecnico della Ciclistica Maranello. Gli allievi modenesi Cremonini, Monti e Paltrinieri saranno al via della gara di Calcara (Bo) che scatterà alle 15,30 (Km.79,300).

Con l’annullamento delle gare romagnole per l’alluvione gli Juniores del Team Paletti gareggeranno in quel di Osimo (Ancona) ed a Renazzo (Fe) saranno al via tutte le compagini giovanili modenesi.

Andrea Giusti