Puinaello-Piumazzo, che spareggio

Serie B femminile: terminata la poule play-off, il campionato vedrà, domani alle 18 sul neutro di Zola Predosa, l’ultimo atto, ovvero lo spareggio in gara secca tra Puianello Basket Team e Sbs Piumazzo. Chi vincerà sarà ammessa ai tabelloni nazionali per la promozione in A2, raggiungendo le già qualificate Magika Castel San Pietro e Wamgroup Cavezzo. Proprio quest’ultima ha già cominciato la propria preparazione per la semifinale nazionale, che affronterà contro la vincente tra Venaria e Pegli.

Serie D maschile: tra Modena Basket ed il passaggio del turno c’è una ’bella’ da vincere. Gli arancio-neri di coach Coppeta sono chiamati ad un altro referto rosa, per raggiungere Cmo Ozzano e Villanova Tigers al secondo step. L’appuntamento stasera alle ’Ferraris’, con palla a due fissata alle ore 18.

d.c.