"Purtroppo ci è mancata la zampata vincente"

I fischi che hanno accompagnato il suo Carpi a fine gara dopo lo 0-0 col Real Forte non scompongono mister Matteo Contini. "Diamo merito all’organizzazione del Real – spiega – anche se le occasioni loro gliele abbiamo regalate noi per troppa sufficienza. Nel primo tempo abbiamo creato dei presupposti per fare gol ma ci è mancata la zampata, dispiace perché i ragazzi ce l’hanno messa tutta come sempre e abbiamo cercato di fare il massimo per vincere. Però dobbiamo essere più sereni, perché a volte sbagliamo passaggi semplici, e continuare a lavorare. Sall e Arrondini? Hanno dato ottime risposte, li abbiamo rischiati perché avevano pochissimo minutaggio ma sono entrati bene". Lorenzo Dominici a sinistra è stato fra quelli che hanno spinto di più nella ripresa. "Volevamo vincere per riscattare Pistoia – spiega il terzino - abbiamo avuto qualche occasione, ma dobbiamo migliorare tante cose. Con gli attaccanti freschi entrati nella ripresa ho provato a mettere più palloni possibili in area ma non abbiamo trovato il gol. Guardiamo il lato positivo che non abbiamo preso gol".

