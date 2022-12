Quando i gialli brindavano in campo

di Lorenzo Longhi

Il trenino sì, le partite proprio no. Sarà anche vero che addirittura in Premier League, che è il campionato europeo più importante, a Capodanno si gioca (questa volta toccherà a Tottenham-Aston Villa e Nottingham Forest-Chelsea), ma in Italia no, ed è così da oltre quarant’anni. Poi, di tanto in tanto, il discorso torna in auge perché qualcuno lo propone, ma dalla Associazione Italiana Calciatori in giù si passa in fretta dal possibilismo al no: il primo giorno dell’anno non si giocano partite di campionato. Punto.

Eppure non è sempre stato così. Nel corso della sua storia, il Modena ha giocato a Capodanno in dieci occasioni, l’ultima delle quali nel 1978, vale a dire 45 anni fa: fu uno scialbo 0-0 in casa del Varese, in B, in una stagione chiusa con la retrocessione e in un anno che – siccome proverbialmente ciò che si fa a Capodanno si fa tutto l’anno – si chiuse con una partita di campionato il 31 dicembre 1978 con una sconfitta 1-0 ad Alessandria, in una stagione che avrebbe poi portato la seconda retrocessione consecutiva. Invero, non è andata sempre male: nei dieci precedenti a Capodanno, due sono state le vittorie (Modena-Empoli 3-0 all’alba del 1950 e Catania-Modena 0-2 del 1967), cinque i pareggi (Modena-Bologna 1-1 nel Capodanno del 1939 e Modena-Triestina 0-0 del 1948 in A, Brescia-Modena 1-1 del 1956 e Reggiana-Modena 2-2 del 1960 in B e, appunto, l’ultimo Varese-Modena) e tre sconfitte (a Firenze per 3-2 nel 1940, a Catania per 2-1 nel 1951 e a Biella per 2-0 nel 1961). Un accenno in più lo merita la trasferta etnea del 1967 in B, chiusa con una vittoria a tavolino perché la partita fu sospesa a causa di una sassaiola: Adani, Toro, Merighi e compagni avranno anche portato a casa i due punti allora (sì, il successo valeva due punti), ma farlo vedendosi tirare le pietre – curiosamente proprio in quel 1967 il cantante Antoine avrebbe inciso il fortunatissimo singolo "Pietre" – non era proprio il modo per iniziare al meglio l’anno.

Tant’è, il calcio d’antan era anche questo, e se il Modena ha giocato gare di campionato dieci volte il primo giorno dell’anno, in sei occasioni ha chiuso in campo il mese di dicembre (1933, 1961, 1962, 1967, 1978 e infine nel 1988). Pietro Bazan, Renato Brighenti e Michele Manenti, con due reti a testa, sono i bomber del post-spumante di un Modena che, nella sua storia, vanta anche una partita di B a Natale, il 25 dicembre 1960, un 4-2 casalingo contro il Bolzano.

Appunto sette giorni più tardi la squadra avrebbe, come detto, aperto il nuovo anno a Biella. Feste in campo, sempre e comunque: per quei tempi molto meno opulenti per i calciatori e le loro famiglie, era un po’ troppo. E, infatti, non sarebbe durata molto a lungo, anche grazie alle rivendicazioni portate avanti dall’Aic a partire dal 1968.