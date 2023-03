Quando i gialli sfidarono il Pisa e... Agostini

Ci fu una domenica, cinquantadue anni fa, in cui gli sportivi modenesi, soprattutto quelli che amavano sia calcio che motori, si trovarono di fronte a un dilemma quasi amletico. Sì, perchè quel pomeriggio del 14 marzo 1971, allo stadio Braglia si giocava Modena-Pisa, mentre all’ormai dimenticato aerautodromo, oggi parco Ferrari, si disputava la prima attesissima prova del campionato italiano di motociclismo, la gara che apriva in assoluto la stagione europea e che per questo attirava anche i conduttori stranieri (quell’anno le star non italiane era niente popo di meno che Phil Read e Angel Nieto) e soprattutto decine di migliaia di spettatori.

E quindi, dove andare, chi scegliere? Le magiche giocate di Toro, Merighi e Spelta contro i nerazzurri pisani o il duello tra Agostini e il povero Bergamonti (che andò incontro al suo destino qualche settimana dopo nel diluvio sul circuito cittadino di Riccione), entrambi sulle mitiche MV Agusta tre cilindri che dominavano il mondo sia nella 350 che nella 500? Certo che se abiti proprio in mezzo alla Motor Valley è un dilemma di non facile soluzione. Perchè anche i canarini in quella stagione offrivano spettacolo, e per qualche settimana, grazie anche all’abilità del proprio portiere Paolo Conti, che era arrivato a collezionare 683 minuti di imbattibilità, il popolo del Braglia aveva assaporato le zone alte della classifica e il sogno proibito di un ritorno nella massima serie.

E in quella domenica, stadio ed aerautodromo, distanti tra loro in linea d’aria non troppe centinaia di metri e in una città certamente più piccola di oggi, chi passava in zona faceva forse fatica a distinguere da quale parte arrivassero i boati della folla, se fossero i trentamila assiepati a bordo pista a tifare Giacomo Agostini o il modenesissimo Walter Villa, o gli almeno quindicimila del Braglia che vibravano per la doppietta di Spelta, il gol di Toro e la stoccata di Giordano Galli, profeta in patria cresciuto nella piccola squadra della parrocchia di Sant’Agnese (l’U.S.A.) sotto la guida del mitico ‘Franchino’ Giacomelli. Quel pomeriggio i canarini si imposero per 4 a 2, contro un Pisa che aveva quali autentiche bandiere (all’epoca c’erano ancora...) Barontini e Gonfiantini e ottimi giocatori come Parola, Piaceri e Sanseverino. E in pista? Il grandissimo spagnolo Angel Nieto dominò le 50, quelle che per il loro inconfondibile sibilo tutti chiamavano le zanzarine, Parlotti la 125, la sorpresa Mandracci si impose nelle due e mezzo, mentre i due piloti MV si divisero la posta, Bergamonti trionfò in 350 e Ago in 500. E alla fine tutti a casa, chi aveva visto le moto raccontava le sfide sue due ruote a chi era andato alla partita e viceversa, non c’era certo la possibilità di rivedersi a casa gli highlights in tv come oggi. E domani di nuovo Modena-Pisa al Braglia. Ma stavolta i canarini combatteranno solo contro i nerazzurri, non ci sarà un campione come Agostini a rubare la scena.

Alessandro Bedoni